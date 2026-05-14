تباينت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المحلية بعد وقت قليل من بداية تعاملات اليوم الخميس 14 مايو 2026.

وجاءت أسعار صرف الدولار كالتالي:

بدأ البنك المركزي تعاملات اليوم عند 52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.

واستقرت العملة الأمريكية في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر -وهما أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول- عند نفس المستوى الذي توقفت عندها حركتها أمس، مسجلة 52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.

كما استقر الدولار في البنك التجاري الدولي –الأكبر في القطاع الخاص-، عند 52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع، مساويًا لختام تعاملات أمس.

بينما تراجعت العملة الأمريكية في بنك فيصل الإسلامي، بمقدار قرشين لتصل إلى 52.85 جنيه للشراء، و52.95 جنيه للبيع، مقارنة مع 52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.

وارتفع سعر العملة فى بنك كريدى أجريكول، بمقدار قرشين ليسجل 52.90 جنيه للشراء، و53 جنيه للبيع، مقابل 52.88 جنيه للشراء، و52.98 جنيهًا للبيع.

واستقر الدولار في بنك اسكندرية عند 52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.

وفي بنك المصري الخليجي استقرت العملة عند 52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.

وفي بنك أبوظبي الإسلامي، تراجع الدولار قرشًا واحدًا، مسجلًا 52.89 جنيه للشراء، و 52.99 جنيه للبيع، في مقابل 52.90 جنيه للشراء، و53 جنيه للبيع.