عون يحدد ثوابت لبنان قبل مفاوضات مباشرة مع إسرائيل في واشنطن

زوّد الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم الجمعة، رئيس الوفد اللبناني إلى المفاوضات المباشرة اللبنانية – الإسرائيلية، السفير السابق سيمون كرم، بتوجيهاته المتضمنة الثوابت اللبنانية في ما يتعلق بالمفاوضات.

واستقبل الرئيس عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس الوفد اللبناني، وعرض معه "التحضيرات الجارية للاجتماع المقرر يوم الخميس المقبل في واشنطن بين الوفود اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

يذكر أن الرئيس عون كان قد أطلق في التاسع من مارس الماضي مبادرة لوضع حدّ للتصعيد الإسرائيلي المتجدد ضدّ لبنان. وترتكز المبادرة على هدنة كاملة مع وقفٍ لكل الاعتداءات الإسرائيلية، وتقديم الدعم للجيش، وسيطرة الجيش على مناطق التوتر ومصادرته كل السلاح منها، ومباشرة مفاوضات مع إسرائيل.

وعقد الاجتماع الأول بين سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوّض، في وزارة الخارجية الأمريكية في 14 أبريل، بمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو، والمستشار مايكل نيدهام، وسفير الولايات المتحدة لدى لبنان ميشال عيسى، لبحث خطوات إطلاق مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان.