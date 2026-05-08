تبدأ دار الأوبرا المصرية احتفالاتها بموسم الحج خلال أمسية لفرقة الإنشاد الديني يقودها المايسترو عمر فرحات، وتقام في السابعة والنصف مساء الأحد 10 مايو الجاري على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج مختارات من أغاني الحجيج والأناشيد والابتهالات التراثية والمعاصرة التي تحتفي بزيارة البيت الحرام، منها: "سعينا يا إمام المرسلين" للشيخ محمد إسماعيل، "يا رايحين عند النبي" لأحمد عبدالله، "إلهي ما أعظمك" – "لبيك يا ربي" – "يا رايحين للنبي الغالي" لرياض السنباطي، "نور النبي هل علينا" لمحمد الكحلاوي، "لا إله إلا الله" لجمال سلامة، "ألفين صلاة ع النبي"، "في حب الله" لعبدالعظيم عبدالحق، "سكتك سلامة" لمرسي الحريري، "يحن إلى أرض الحجاز" للشيخ إسماعيل سكر، "إياك نعبد" لمحمد القصبجي، "أنا ضيفك يا رسول الله"، "الحرم" لحسام صقر، "قد تمم الله مقاصدنا من التراث"، و"أسماء الله الحسنى" لسيد مكاوي، وذلك إعداد وتحفيظ ومشاركة في الأداء الفنان حسام صقر، بجانب المنشدين طه حسين، هبة عادل، أحمد حسن، تامر نجاح، محمد عبدالحميد، حاتم زايد، سماح عباس.

وأعدت دار الأوبرا المصرية مجموعة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة بمناسبة موسم الحج، تقام على مختلف مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.