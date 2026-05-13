ساوي يدافع عن لقب ماراثون برلين في سبتمبر بعد تحطيم الرقم القياسي العالمي

أعلن منظمون اليوم، الأربعاء، أن الكيني سيباستيان ساوي، الذي أصبح الشهر ​الماضي أول عداء يكسر حاجز الساعتين في ‌سباق رسمي للماراثون، سيحاول تحسين رقمه القياسي على أحد أسرع مسارات الماراثون في العالم خلال ماراثون برلين في سبتمبر.

وسيعود العداء البالغ من العمر 31 عاما، ​الذي سجل ساعة و59 دقيقة و30 ثانية في ⁠ماراثون لندن، إلى المنافسة عندما يدافع عن ​لقبه في برلين يوم 27 سبتمبر.

وقال ساوي في بيان "بعد ​فوزي في لندن وتحقيقي إنجاز كسر حاجز الساعتين، سأواصل الاستعداد بأقصى درجات الجدية كعادتي، وسأتجه إلى برلين تقديرا لهذا الحدث ​الكبير والجهة المنظمة التي منحتني الدعوة، ساعيا ​لتقديم أفضل أداء ممكن وتحقيق أسرع زمن".

ويُعد مسار ماراثون برلين المسطح ‌من ⁠أسرع المسارات في العالم، إذ شهد تسجيل تسعة أرقام قياسية عالمية للرجال بين عامي 1998 و2022.

وسجل ساوي ساعتين ودقيقتين و16 ثانية في نسخة ​2025 من ماراثون ​برلين، محققا ⁠أفضل زمن عالمي في ذلك العام رغم ارتفاع درجات الحرارة إلى 25 ​درجة مئوية.

ولا يزال مواطنه إيليود كيبتشوجي يحتفظ ​بالرقم ⁠القياسي لمسار برلين بزمن قدره 2:01:09، والذي سجله في عام 2022 وكان حينها رقما عالميا.

وقال ساوي "سنرى ما ⁠سيحدث ​يوم السباق".

وأشار المنظمون إلى أن ​نسخة 2026 من ماراثون برلين يُتوقع أن تستقطب نحو 60 ألف ​عداء من حوالي 160 دولة.