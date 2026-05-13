السعودية: وصول أكثر من 860 ألف حاج حتى الآن لأداء المناسك

أعلن وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، الأربعاء، وصول أكثر من 860 ألف حاج إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، وذلك قبل نحو عشرة أيام من بدء المناسك.

وقال الربيعة، خلال مؤتمر صحفي حكومي، إن عدد ضيوف الرحمن الذين وصلوا حتى الآن تجاوز 860 ألف حاج، بينهم أكثر من 820 ألفا قدموا عبر المنافذ الجوية، وأكثر من 240 ألفا استفادوا من مبادرة “طريق مكة”، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأضاف أن أكثر من 35 ألف حاج وصلوا عبر المنافذ البرية، فيما تجاوز عدد القادمين بحرًا أربعة آلاف حاج.

وأوضح الوزير السعودي أن مبادرة “طريق مكة” تُنفذ هذا العام عبر 17 منفذا في 10 دول، تشمل تركيا والمغرب وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وبنجلاديش وكوت ديفوار والمالديف، إضافة إلى السنغال وبروناي دار السلام للمرة الأولى.

وتهدف المبادرة إلى تسهيل إجراءات سفر الحجاج في بلدانهم قبل وصولهم إلى المملكة، من خلال إنهاء إجراءات التأشيرات والجوازات والفحوص الصحية، إلى جانب تنظيم نقل الأمتعة وترتيبات السكن والتنقل داخل السعودية.

وبحسب وكالة “واس”، تشمل المبادرة استقبال الحجاج في مطارات دولهم، وأخذ الخصائص الحيوية، وإصدار تأشيرات الحج إلكترونيًا، وإنهاء إجراءات الجوازات قبل المغادرة، ثم نقلهم مباشرة إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر مسارات مخصصة.

ومنذ إطلاق المبادرة عام 2017، بلغ عدد المستفيدين منها أكثر من مليون و254 ألف حاج، وفق بيانات رسمية.

ومن المنتظر أن يبدأ موسم الحج لعام 2026 أواخر مايو الجاري، ويستمر 6 أيام، تتضمن الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات وأداء طواف الإفاضة وطواف الوداع.

وفي موسم الحج الماضي لعام 2025، بلغ عدد الحجاج مليونا و673 ألفا و230 حاجًا من داخل المملكة وخارجها، مقارنة بأكثر من مليون و833 ألف حاج في موسم 2024، بحسب بيانات هيئة الإحصاء السعودية.