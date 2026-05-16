رئيسا وزراء قطر والكويت يستعرضان جهود الوساطة وخفض التصعيد بالمنطقة

اجتمع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني اليوم السبت مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، وذلك على هامش القمة الافتتاحية لتحالف الجغرافيا السياسية والاستثمار بين أوروبا ودول الخليج، التي تنعقد في العاصمة اليونانية أثينا.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال الاجتماع، عن ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.