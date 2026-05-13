السوداني: عازمون على دعم الحكومة العراقية الجديدة

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، المنتهية ولايته، اليوم الأربعاء، دعم الحكومة الجديدة وسنكون معها في كل القرارات التي ستتخذها في إطار الصالحِ العام.

وقال السوداني، في خطاب متلفز، إن "حكومتنا تشكلت في أواخر أكتوبر عام 2022 إثر منعطف سياسي خطير عصف بالبلد، وتمكنت حكومتنا بالتحول إلى موازنة البرامجِ بدلاً من موازنة الإنفاق والتحول الرقمي والإصلاحِ المصرفي".

وأضاف: "واجهنا تحديات إقليمية ودولية، وعملنا على إبعاد النار عن أرضنا وأهلنا، وتحديات أخرى متشعبة في كل الملفات وركزنا على خمس أولويات ببرنامجنا الحكومي وهي مكافحة الفساد ومحاربة الفقر ومعالجة البطالة والإصلاحِ المالي والإداري وتقديم الخدمات واعتماد الدبلوماسية المتوازنة وعدم الإصطفاف في المحاور الإقليمية، وهو ما انعكس إيجابا على مستوى الإستقرار الداخلي".

وذكر السوداني، أنه تم "تحقيق الاستقرار وجذب المزيد من الاستثمارات التي تخطت 114 مليار دولار، في ظل نهضة عمرانية واضحة للعيان وتخلصنا من تركة المشاريع المتلكئة التي بلغت أكثرَ من 5300 مشروع، واستطعنا معالجة وتشغيل (3250) مشروعا منها إرتفاع معدلات إنتاجِ الطاقة الكهربائية إلى مستوى 29 ألف ميجاواط مع توسعة الشبكة الوطنية وتعزيز قدرات التوزيعِ وتطوير محطات الإنتاجِ".

وقال: "تم تطوير قطاعِ الطاقة واستثمار النفط، وتحقيق تقدم كبير في إيقاف حرق الغاز واستثماره بنسبة 74% بعد أن كانت 52% مع استلام حكومتنا لمهامها وإرتفاع الطاقة التكريرية الكلية للمصافي من 600 ألف برميل يوميا عام 2022، إلى قرابة 1.2 مليون برميل يوميا مطلعِ عام 2026 كما وقعنا عقودا واتفاقات مع كبريات شركات النفط والطاقة العالمية ما يؤكد حجم الثقة العالمية بالاقتصاد العراقي وإجراءات حكومتنا".

كما ذكر: "انخفضت ديون العراق الخارجية من 13 مليار دولار تقريبا، إلى حدود 10 مليارات دولار، وإنخفض التضخم السنوي من 7.5% إلى 2.7% عند استلام وعند استلام حكومتنا لمهامها بلغ الدين الداخلي قرابة 70 تريليون دينار، فيما بلغ الإقتراض الداخلي للأعوام الثلاث الماضية قرابة 46 تريليون دينار وسددنا 19 تريلون دينار منها".

ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي عصر يوم غد الخميس جلسة لمنح الثقة للحكومة العراقية الجديدة برئاسة علي فالح الزيدي للسنوات الأربعة المقبلة لتكون الوزارة التاسعة بعد العام 2003.