سياسي فلسطيني: إسرائيل وسعت الخط الأصفر داخل غزة إلى نحو 60%

قال وزير الأسرى والمحررين الفلسطيني الأسبق أشرف العجرمي، إنّ الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية أكثر تعقيدا مما تبدو عليه.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية أميمة تمام، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في أكتوبر استشهد نحو 850 فلسطينيا في قطاع غزة، في وقت لا تتجاوز فيه المساعدات الإنسانية التي دخلت القطاع نسبة 20% من احتياجات السكان، ما يعكس غياب الالتزام الإسرائيلي بالحد الأدنى من وقف أعمال القتل والعدوان اليومي.

وأوضح أن إسرائيل وسّعت الخط الأصفر داخل قطاع غزة من نحو 53% إلى نحو 60% من مساحة القطاع، مع استمرار تحريك هذا الخط غرباً لضم مناطق جديدة في قطاع غزة كل يوم.

وذكر، أن إسرائيل لا تؤمن بوقف إطلاق النار ولا بالانسحاب أو بوجود دور للسلطة الفلسطينية، وهو ما يتعارض مع الطروحات السياسية التي يجري الحديث عنها في مرحلة ما بعد إعادة الإعمار ضمن الخطة الأمريكية المطروحة.

وأشار العجرمي إلى أن الوضع الداخلي الفلسطيني يشهد حالة صعبة، موضحا أن أي مؤتمر لحركة فتح لن يغير من الواقع القائم في الضفة الغربية في ظل ما وصفه بسياسات استعمارية وعنصرية تمارسها مجموعات المستوطنين بالشراكة مع الجيش الإسرائيلي، ومتممًا، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بات جزءا من عمليات القتل والاعتداء اليومية بحق المواطنين الفلسطينيين.