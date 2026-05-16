مسئول روسي: حزب البديل أصبح أمل الألمان

رحب كيريل دميترييف مبعوث الكرملين المسئول عن العلاقات التجارية الروسية مع الدول الأخرى، بارتفاع نسب التأييد لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف قبل الانتخابات المرتقبة في ثلاث ولايات ألمانية.

وكتب دميترييف، على منصة "إكس" مساء الجمعة، تعليقا على نتائج استطلاع للرأي في ولاية مكلنبورج - فوربومرن شمال شرقي ألمانيا، شاركتها زعيمة الحزب أليس فايدل: "أصبح حزب البديل من أجل ألمانيا أملا للألمان".

وبحسب استطلاع أجراه معهد "إنفراتيست ديماب"، يتصدر الحزب منافسيه بفارق كبير بنسبة تأييد بلغت 36%.

ويعد دميترييف، من المقربين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبصفته كبير مفاوضي بوتين في الحرب بأوكرانيا، دعا إلى تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، مع توجيه انتقادات حادة لأوروبا وكييف.

ومن جانبه، اعتبر ديرك فيزه، رئيس كتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان الألماني، أن تعليق الكرملين "يُظهر بوضوح حجم التحالف الكارثي الذي يعمل على تفكيك الاتحاد الأوروبي وديمقراطيتنا."

وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "من الواضح أن أي شخص يصوت لحزب البديل من أجل ألمانيا قد يستيقظ يوما ما في روسيا بوتين. حينها لن يكون المستشار الألماني هو من يحدد الأجندة، بل مجرم الحرب فلاديمير بوتين".

ووصف الحزب، بأنه "حصان طروادة لبوتين في القارة الأوروبية."

وليست هذه المرة الأولى التي يعبر فيها دميترييف علنا عن دعمه لحزب البديل من أجل ألمانيا، الذي أظهرته عدة استطلاعات رأي حديثة باعتباره الحزب الأكثر شعبية في ألمانيا، متقدما على التحالف المحافظ بقيادة المستشار فريدريش ميرتس.

وكان دميترييف، قد كتب في أكتوبر الماضي، أن الحزب يحقق هذا الأداء القوي لأنه يقف "ضد الهجرة غير المنضبطة، والأكاذيب، والرقابة."