وزير الصناعة السعودي: صادراتنا من الأغذية بلغت 15 مليار ريال عام 2025

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، اليوم الأربعاء، أن المملكة صدرت خلال العام الماضي 2025 أغذية بـ15 مليار ريال، مشيرا إلى أن حجم قطاع الصناعات الغذائية يقدر بنحو 200 مليار ريال( الدولار يساوي 3.75 ريال).

وقال الخريف، خلال تفقده لخطوط الإنتاج في مصانع جدة لمتابعة استعدادها لموسم الحج، إن قطاع الصناعة لاعب رئيس في خدمة الحجاج نظرا لما يتمتع به من نضج وكفاءة عالية، وحقق نموا لافتا في صادراته خلال العام الماضي إلى 15 مليار ريال.

ويقدر حجم قطاع الصناعات الغذائية بنحو 200 مليار ريال، وهو ثاني أكبر قطاع صناعي في السعودية من حيث التوظيف، فيما بلغ عدد المصانع في القطاع 1900 مصنع.

وبحسب الوزير، تعمل منظومة الصناعة على التأكد من حصول الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية على احتياجاتها قبيل بدء الحج وتذليل التحديات، لتوفير الغذاء بأسعار وكميات مناسبة وتنوع يلبي جميع الأذواق.

وتوقع وزير الصناعة السعودي، ارتفاع عدد مصانع أكبر تجمع غذائي في العالم إلى 800 مصنع باستثمارات تصل إلى 20 مليار ريال بحلول 2035، بعد أن سجل قفزة عام 2024 بضم 375 مصنعا.