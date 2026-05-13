انتقد القيادي في حركة حماس باسم نعيم، اليوم الأربعاء، تصريحات نيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى لمجلس السلام الدولي الذي يشرف على وقف إطلاق في قطاع غزة، بشأن مستقبل إدارة قطاع غزة، معتبرا أنه "غير مؤهل" لإدارة المرحلة الانتقالية في القطاع، وذلك في منشور عبر منصة "إكس".

وجاءت تصريحات نعيم عقب مؤتمر صحفي عقده ملادينوف في القدس بعد اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دعا خلاله الجهة التي تدير قطاع غزة إلى التنحي، مطالبا حركة حماس بالتحول إلى "حزب سياسي" يشارك في الانتخابات، ومشددا على ضرورة وجود "سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد" في الأراضي الفلسطينية.

وفي أعقاب ذلك، دعت حركة حماس، ملادينوف إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل من أجل تنفيذ التزاماتها ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، متهمة الحكومة الإسرائيلية بمواصلة خرق الاتفاق وتعطيل إدخال المساعدات الإنسانية.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في بيان صحفي، إن إسرائيل تواصل "ارتكاب خروقات يومية" في القطاع رغم التزام حماس ببنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف أن الحركة أبدت منذ بداية المفاوضات مرونة بشأن ترتيبات إدارة قطاع غزة بعد الحرب، وصولا إلى التوافق على تشكيل لجنة وطنية لإدارة القطاع، مشيرا إلى أن حماس اتخذت "خطوات سياسية وميدانية" لتسليم إدارة غزة إلى اللجنة المقترحة.

واتهم قاسم، إسرائيل بعرقلة تنفيذ الاتفاق، خصوصا فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية، داعيا ملادينوف إلى التركيز على إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى قبل الانتقال إلى بحث ترتيبات المرحلة الثانية.

وأكد أن الحركة تعاملت "بإيجابية" مع جهود الوسطاء، وأبدت استعدادها لتسليم إدارة القطاع إلى لجنة الإدارة المقترحة عقب تنفيذ إسرائيل التزاماتها الواردة في الاتفاق.

ويأتي ذلك في ظل استمرار التعثر في تنفيذ بعض بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، خاصة ما يتعلق بإعادة الإعمار ونزع السلاح وآليات الحكم في القطاع.

وكانت مصر وقطر وتركيا أعلنت في يناير الماضي التوافق على تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية، تضم 15 شخصية فلسطينية، وبدأت اللجنة أعمالها من القاهرة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي، ونص في مرحلته الأولى على تبادل أسرى ومحتجزين، وإدخال مساعدات إنسانية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من بعض مناطق قطاع غزة.