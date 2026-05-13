وزير الخارجية السعودي: ندعم المسار الدبلوماسي لحل الأزمة بين أمريكا وإيران

جدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، تأكيد موقف الرياض إزاء التطورات الإقليمية عبر دعم المسار الدبلوماسي لحل الأزمة في المنطقة التي اندلعت في 28 فبراير بين إيران من جهة وأمريكا وإسرائيل في الجهة المقابلة.

وأكد بن فرحان، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، في مدريد على أن المملكة تواصل دعمها للتهدئة وتجنب التصعيد في الشرق الأوسط، بحسب "العربية نت" اليوم الأربعاء.

وحرصت الرياض، على ضمان تفادي حدوث التصعيد في المنطقة عبر الاتصالات المكثفة مع واشنطن وطهران قبل حدوث الحرب، وأعقبت ذلك بجهود دبلوماسية لافتة لضمان تحقيق التهدئة، عبر دعم الوساطة الباكستانية، والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وتعزيز التنسيق المشترك لضمان الاستقرار.

وشدد وزير الخارجية السعودي، على أهمية عودة الملاحة البحرية في هرمز إلى وضعها قبل 28 فبراير، قائلا: "أمن مضيق هرمز وحرية الملاحة أساس لاستقرار الاقتصاد العالمي".

وأكدت السعودية، إدانتها الاستهدافات الغادرة للأراضي والمياه الإقليمية لكل من الإمارات وقطر والكويت، مجددة التأكيد على وقوف المملكة مع الدول الخليجية الشقيقة ودعم الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها.

ومن جانبه، أعلن وزير خارجية إسبانيا، تأسيس مجلس للشراكة الاستراتيجية مع السعودية، كآلية للتنسيق وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وأكد أن السعودية تُعد الشريك التجاري الرئيسي لإسبانيا في الشرق الأوسط، مشددا على استمرار تعزيز التعاون بين البلدين.

وأشار ألباريس، إلى أن اجتماعات المجلس ستعقد بالتناوب في إسبانيا والمملكة، وسيركز عمله على القضايا السياسية والأمنية والتجارية الاقتصادية والدفاعية والنقل والطاقة والضيافة.

وأدان وزير الخارجية الإسباني، الهجمات غير المبررة على المملكة، مؤكدا أهمية حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز باعتبارها عنصرا أساسيا لاستقرار التجارة العالمية.

ووصل وزير الخارجية السعودي، في وقت سابق، إلى مدريد في زيارة رسمية ضمن جولة أوروبية زار خلالها العاصمة البريطانية لندن.