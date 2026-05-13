أمير قطر ورئيس الإمارات يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية

أجرى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا اليوم، مع رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.

جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

كما جرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، لاسيما التطورات الراهنة في المنطقة، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والدولي.