برنامج الأغذية العالمي يخفض المساعدات الغذائية لسوريا

أعلن برنامج الأغذية العالمي اليوم الأربعاء، خفض "المساعدات الغذائية الطارئة في سوريا 50%" بسبب نقص التمويل، محذرا من أن الملايين لا يزالون معرضين للخطر على الرغم ​من ظهور بوادر استقرار في أنحاء البلاد.

وخفضت الولايات المتحدة، أكبر مانح للبرنامج، مساعداتها ‌الخارجية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وخفضت أيضا دول أخرى أو أعلنت عزمها خفض المساعدات الإنمائية والإنسانية.

وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان، إن "عدد الأشخاص الذين يتلقون مساعدات غذائية انخفض من 1.3 مليون إلى ​650 ألف شخص فقط خلال أيار مايو" مع قصر عملياته في سوريا على سبع ​من محافظات سوريا الأربع عشرة، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف البرنامج: "7.2 مليون شخص في سوريا لا يزالون ⁠يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، بينهم 1.6 مليون يواجهون ظروفا قاسية للغاية". ​

وقال: "تجد العديد من الأسر نفسها عاجزة بالفعل عن تلبية احتياجاتها الغذائية اليومية، مما يضطرها إلى تقليص ​حصص الطعام، أو تناول وجبات أقل قيمة غذائية، أو الامتناع عن تناول الوجبات تماما".

وقالت ماريان وارد مديرة مكتب برنامج الأغذية العالمي في سوريا إن "تقليص مساعدات البرنامج يعود حصرا إلى القيود المفروضة على التمويل، وليس إلى انخفاض ​في حجم الاحتياجات".

وأوقف برنامج الأغذية العالمي كذلك برنامج دعم الخبز الذي كان يدعم أكثر ​من 300 مخبز بدقيق القمح المدعم، ما ساعد في توفير الخبز المدعوم لما يصل إلى أربعة ملايين شخص ‌يوميا ⁠في بعض "أكثر المناطق عرضة لخطر (نقص الغذاء)" في سوريا.