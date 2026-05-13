أبو الغيط يترأس اجتماع مجلس إدارة الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية

ترأس أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، اجتماع الدورة الستين لمجلس إدارة الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، الذي عُقد بمقر الأمانة العامة للجامعة، بعضوية كل من الأمين العام المساعد مدير عام الصندوق السفير محند لعجوزي والسفراء وممثلي الدول العربية أعضاء مجلس الإدارة ممثلي الدول التالية: تونس - الجزائر – العراق - فلسطين- جمهورية القمر- ليبيا- مصر- المغرب، بالإضافة إلى ممثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وممثل المصرف العربي للتنمية الإقتصادية في أفريقيا.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن الاجتماع شهد استعراض البنود المدرجة في جدول أعمال الدورة والتي تمثل نشاط الصندوق، والموقف المالي، والحساب الختامي لعام ٢٠٢٥ ومشروع موازنة الصندوق عن العام ٢٠٢٦.

كما نقل رشدي تأكيد الأمين العام على أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق كأداة فعالة للعمل العربي- الإفريقي، والذي يأتي داعما ومكملا للأهداف الاستراتيجية العليا التي تسعى الجامعة ودولها الأعضاء إلى تحقيقها مع الأشقاء في إفريقيا، خاصة في ضوء الحاجة للحفاظ على متانة العلاقات العربية - الإفريقية.

كما أوضح المتحدث أن الأمين العام عبّر خلال الاجتماع، عن تطلعه إلى تعزيز الدول الأعضاء لدور الجامعة من خلال دعمهم لموازنة الصندوق.

وقال المتحدث إن السفراء أعضاء مجلس الإدارة أكدوا خلال أعمال الدورة على ضرورة بذل المزيد من العناية بالصندوق وتقديم كل أوجه الدعم له، مشيرا إلى أن الصندوق تمكن، خلال العام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ من تنفيذ ٧٠ دورة تدريبية لصالح ١١٢٦ متدربا إفريقيا من مختلف الدول الإفريقية في مجالات متعددة كالطب والهندسة والزراعة والبترول والتعدين والتمريض، بالإضافة إلى تقديم ١٠٠ منحة دراسية لطلاب من ٢٠ دولة إفريقية بالجامعات العربية، كما يعتزم الصندوق تنظيم ٤٠ دورة تدريبية خلال العام الدراسي القادم ٢٠٢٧/٢٠٢٦ وتقديم ١٠٠ منحة دراسية للطلاب الأفارقة بالجامعات العربية، حيث يحظى الصندوق باحترام وتقدير الدول الإفريقية نظير جهوده المقدرة، ويقوم بهذه الأنشطة بإمكانيات أقل من ١٠% من الموازنة المعتمدة له.