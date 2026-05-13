 السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في قمة إفريقيا – فرنسا وزيارة رسمية إلى أوغندا - بوابة الشروق
الأربعاء 13 مايو 2026 8:21 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟

النتـائـج تصويت

السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في قمة إفريقيا – فرنسا وزيارة رسمية إلى أوغندا

مصطفى المنشاوي
نشر في: الأربعاء 13 مايو 2026 - 8:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 مايو 2026 - 8:16 م

عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أرض الوطن مساء اليوم، عقب جولة إفريقية شملت كلًا من كينيا وأوغندا.

وشارك الرئيس، خلال زيارته إلى العاصمة الكينية نيروبي، في أعمال قمة إفريقيا – فرنسا، حيث عقد عددًا من اللقاءات المكثفة مع قادة الدول الأفريقية ومسئولي المؤسسات الدولية، تناولت سبل تعزيز التعاون المشترك، ودعم جهود التنمية والاستقرار في القارة الإفريقية، إلى جانب بحث أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما أجرى الرئيس زيارة رسمية إلى جمهورية أوغندا، عقد خلالها مباحثات ثنائية مع يوري كاجوتا موسيفيني، تناولت آفاق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، فضلًا عن التشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية وملفات التعاون داخل القارة الأفريقية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك