يطلق مركز السينما العربية، بالتعاون مع سوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي، جلسة حوارية تستعرض مرونة وقدرة صناعة السينما والتلفزيون في المنطقة على التكيف، وذلك في الثانية مساء يوم السبت 16 مايو على المسرح الرئيسي؛ تحت عنوان "أعمال غير اعتيادية: النمو والابتكار في مشهد متغير".

الندوة التي يُديرها مايكل روسر، محرر آسيا والشرق الأوسط في مجلة "Screen International"، تركز على كيفية تنقل الكيانات والمبدعين في ظل التحديات المعقدة لفتح فرص جديدة، بدءا من نماذج التمويل المتطورة إلى الشراكات الناشئة مع جماهير جديدة.

وتقدم الجلسة حوارا يستشرف المستقبل حول كيفية استمرار الصناعة في النمو والابتكار رغم التغيرات المتسارعة في البيئة المحيطة.

يشارك في الندوة كلا من: الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وبافي ياسين، مؤسسة ورئيسة لجنة كردستان للأفلام، وزيد شاكر، المدير التنفيذي المكلف لـ"فيلم العلا"، وهناء العمير، مخرجة ورئيسة مجلس إدارة جمعية السينما السعودية، ومستشارة إبداعية في استوديوهات MBC، وجانلوكا شقرا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Front Row Filmed Entertainment"، وعلاء كركوتي، الشريك المؤسس لمركز السينما العربية، والممثل وصانع الأفلام جهاد عبدو.