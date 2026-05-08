السيناريست محمود عزت في حواره لـ الشروق: «سوبر زيرو» مشروعي المقبل وبطولة هشام ماجد

استطاع السيناريست محمود عزت أن يلفت الأنظار بمشاركته مؤخرًا في أكثر من عمل، من بينها مسلسل «فرصة أخيرة» ومسلسل «عرض وطلب»، اللذان عُرضا خلال موسم رمضان 2026، إلى جانب مسلسل «حسبة عمري» الذي عُرض في رمضان 2025.

كما شارك عزت في عدد من الأعمال الأخرى، منها الصفارة (2023)، والبطة الصفرا (2023)، والآنسة فرح الجزء الخامس (2022)، وفيلم سعاد (2020).

وفي حوار خاص مع «الشروق»، تحدث محمود عزت عن أعماله السابقة خلال عام 2026، إلى جانب مشاريعه الفنية المقبلة.

• كيف استطعت الموازنة بين كتابة عملين تم عرضهما في الموسم نفسه؟

خلال الانتهاء من العمل على مسلسل «عرض وطلب»، بدأت العمل على مسلسل «فرصة أخيرة». الأمر احتاج مني إلى تنظيم كبير للوقت والمجهود، حتى أستطيع خلق توازن بين العملين. وبالتأكيد، وجود الأساتذة سيف قنصوة وريم نهاد أمين، شركائي في كتابة «فرصة أخيرة»، منحني دعمًا كبيرًا جدًا، وبدونه ما كنت لأستطيع تنفيذ المشروعين بصورة مُرضية.

• إلى أي مدى كان هناك تخوف من المقارنة بين العملين؟ وأيهما كان الأقرب إليك على المستوى الشخصي؟ ولماذا؟

لم أفكر في المقارنة مطلقًا، لأن لكل عمل منهما عالمه الخاص، وتم تنفيذه بشكل مختلف تمامًا. والعملان أحمل لهما مشاعر محبة؛ «عرض وطلب» لما أتاحه من مساحات للتجريب والحرية في الحكي، وأشكر على ذلك المخرج عمرو موسى، و«فرصة أخيرة» بما يحمله من دراما كلاسيكية مشوقة، كانت تحتاج إلى ميزان من ذهب حتى تُقدم بشكل جديد، وذلك بفضل التعاون مع المخرج أحمد عادل، الذي كان دائم التشجيع لي في تقديم عالم لم تتناوله الدراما من قبل، وهو الحياة الشخصية للقضاة.

• ما هو التحدي الأكبر في كتابة عملين في توقيت عرض متتالٍ؟

التحدي الأكبر والأهم هو تقديم شيء ممتع وجميل، دون الوقوع في فخ إعادة تقديم أفكار ومشاهد سبق طرحها للجمهور، وأتمنى أن أكون قد نجحت في ذلك.

• أصبحت السوشيال ميديا جزءًا مهمًا من تقييم الأعمال.. هل تمثل لك عنصر ضغط ككاتب؟ وكيف تتعامل مع ردود الفعل على المنصات؟

أتابع بشكل متوازن، لأنني أعلم، للأسف، حجم الدعاية واللجان المدفوعة لدعم بعض الأعمال، إلى جانب قسوة الجمهور الطبيعية على الأعمال الرمضانية، النابعة من رغبة حقيقية في مشاهدة أعمال مهمة. لكن الأمر الإيجابي أن هذا النقد يساهم في تطوير الصناعة، وأحاول التركيز على بعض النقاط، مثل: أين أخفقت؟ وما الذي حقق صدى كبيرًا؟ وبالطبع أشعر بسعادة عندما أكتب شيئًا ويصل إلى الجمهور بالقوة نفسها التي كتبته بها.

• هل اعتمدت على وقائع حقيقية أو ملفات بحثية أثناء كتابة مسلسل «عرض وطلب»؟

كان يصاحبنا صحفي مهم جدًا، هو الأستاذ محمد سلمان، الحاصل على جائزة الصحافة العربية مرتين، إحداهما عن رحلة صحفية قام بها بنفسه في عالم التبرع بالدم وتجارة الأعضاء. وقد قدم لنا صورة كاملة عن الموضوع بكل كرم وتعاون حتى آخر يوم تصوير، وأوجه له الشكر.

• في رأيك، هل يمكن للدراما أن تغيّر وعي الجمهور تجاه فكرة مثل التبرع بالأعضاء أو إنشاء بنك لزراعة الأعضاء؟

الدراما يمكنها أن تجعل الناس يشعرون بأهمية التفكير في هذه القضية، وأن يتعاملوا معها بعيدًا عن انحيازاتهم السابقة.

• هل أثناء الكتابة تضع نهاية أخلاقية محددة لشخصياتك؟

يكون في ذهني دائمًا تصور للنهاية، لكنها كثيرًا ما تتغير خلال العمل على النص، سواء بسبب تطوير معين أو اقتراحات ذكية من المخرج أو الممثلين. أحب أن تكون عملية الكتابة حرة وديناميكية، وليست ثابتة أو مغلقة منذ البداية، لأن ذلك يسمح لي، ككاتب، بالتطور، وكإنسان، بأن أسمح لأفكار جديدة أن تحيط بي وأتفاعل معها.

• ألم تقلق من طرح مسلسل «عرض وطلب» عقب مسلسل حقق نجاحًا عن الفكرة نفسها؟

حدث ذلك بالفعل، خاصة أن مسلسل لا ترد ولا تستبدل كان مسلسلًا جميلًا وأحببته، لكنني اعتبرت الأمر تحديًا جميلًا.

• ما هي مشاريعك الجديدة المقبلة؟

مشروع «سوبر زيرو» بطولة هشام ماجد، وهو فيلم كوميدي أحبه جدًا، وعملنا عليه لفترة، ونستعيد الحماس تجاهه حاليًا، وأتمنى أن يرى النور قريبًا.