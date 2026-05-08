الجمعة 8 مايو 2026 5:26 م القاهرة
روسيا: تكثيف مراقبة مستويات الإشعاع عقب حرائق بالمنطقة المحظورة حول تشرنوبل

وكالات
نشر في: الجمعة 8 مايو 2026 - 5:10 م | آخر تحديث: الجمعة 8 مايو 2026 - 5:10 م

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، تكثيف مراقبة مستويات الإشعاع عقب اندلاع حرائق في المنطقة المحظورة المحيطة بمحطة محطة تشرنوبل النووية في أوكرانيا، مؤكدة عدم تسجيل أي ارتفاع في مستويات الإشعاع.

وذكرت الوكالة الوطنية للصحة العامة في روسيا أن "حالة الإشعاع في الاتحاد الروسي لا تزال مستقرة"، مشيرة إلى استمرار إجراءات المراقبة المكثفة تحسبًا لأي تطورات.

واندلع حريق واسع في غابات منطقة تشرنوبل المغلقة شمالي أوكرانيا، اليوم الجمعة، عقب تحطم طائرة مسيّرة، في وقت تتبادل فيه كييف وموسكو الاتهامات بخرق الهدنة التي أعلنتها روسيا من جانب واحد.

وأكدت السلطات الأوكرانية أن مستويات الإشعاع في الموقع لا تزال ضمن الحدود الطبيعية، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء تواصل جهودها لاحتواء الحريق ومنع امتداده، رغم تعقيدات ميدانية ناجمة عن الرياح القوية ووجود ألغام أرضية في المنطقة.

وتُعد كارثة تشرنوبل، التي وقعت عام 1986، أسوأ حادثة نووية مدنية في العالم، بعدما تسببت في انتشار مواد مشعة، بينها اليود-131 والسيزيوم-134 والسيزيوم-137، في أجزاء من أوكرانيا وبيلاروسيا وروسيا، إلى جانب مناطق واسعة في شمال ووسط أوروبا.

