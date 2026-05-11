10 مجموعات تدريبية في الدورة التخصصية لمدربي حراس المرمى

شهد مركز المنتخبات الوطنية، اليوم الاثنين، استكمال فعاليات الدورة التخصصية الثالثة والرابعة لمدربي حراس المرمى، حيث خضع المشاركون لبرنامج تدريبي واختباري متكامل يجمع بين الجوانب الميدانية والنظرية، تحت إشراف عصام الحضري، مدير إدارة تطوير مدربي حراس المرمى بالاتحاد.

وركزت أعمال اليوم على تقييم قدرات المدربين في التعامل مع سيناريوهات اللعب المختلفة، مع التركيز على المهارات الأساسية التي يحتاجها حارس المرمى الحديث في إدارة منطقة الجزاء والمساهمة في بناء الهجمات.

وتوزع المدربون المشاركون على عشر مجموعات عمل، ضمت كل مجموعة خمسة مدربين، وذلك لضمان دقة التقييم والمتابعة. وشملت الاختبارات العملية تدريبات متخصصة في مهارات المساندة والبناء، والتعامل مع حالات الانفراد، بالإضافة إلى كيفية التصدي للكرات العرضية والمرتدة.

كما تضمن البرنامج اختبارات نوعية حول تمركز الحراس ووقفة الاستعداد للتصدي للكرات المصوبة من خارج منطقة الـ18.

واختتمت فعاليات اليوم بجلسة فنية داخل القاعة، قدمها الحضري للمدربين لمراجعة نتائج الاختبارات العملية وتحليل أداء المجموعات المختلفة.

وتطرق الجانب النظري من البرنامج إلى موضوعات حيوية تتعلق بعلم النفس الرياضي، وفي مقدمتها "الصلابة الذهنية" لمدرب الحراس، مع تسليط الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه مدرب حراس المرمى في المنظومة الفنية الحديثة للفريق.