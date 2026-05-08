المحكمة العليا في جنوب أفريقيا تعيد فتح ملف فضيحة الأموال النقدية الخاصة بالرئيس رامافوسا ما يمهد طريق عزله

ألغت أعلى محكمة في جنوب أفريقيا تصويت البرلمانيين برفض تقرير وجد أدلة موثوقة على ارتكاب الرئيس سيريل رامافوسا مخالفات تتعلق بفضيحة أموال نقدية مستمرة منذ فترة طويلة، مما يمهد الطريق لبدء إجراءات عزله.

وكان رامافوسا قد نجا من مذكرة لمواجهة إجراءات العزل في عام 2022، عندما صوّت نواب حزب "المؤتمر الوطني الأفريقي" الحاكم برفض تقرير لاذع أوصى بإجراء تحقيق كامل في سرقة ما يقرب من 580 ألف دولار تم العثور عليها مخبأة في أريكة بمزرعة "فالا فالا" الخاصة به.

ويعني حكم المحكمة الدستورية أنه يجب الآن إحالة التقرير إلى لجنة تحقيق خاصة بالعزل لإجراء تحقيق كامل، والتي قد تقرر بدورها التصويت على عزل رامافوسا.

وقالت رئيسة القضاة مانديسا مايا: "في حال خلصت لجنة التحقيق إلى وجود أدلة كافية، فيجب إحالة الأمر إلى لجنة العزل".

ومن جانبه، دعا جوليوس ماليما، زعيم حزب "مقاتلي الحرية الاقتصادية" المعارض، رامافوسا إلى الاستقالة فورا، مطالبا ببدء إجراءات العزل ضده.