أطلقت الشرطة الألمانية، اليوم الجمعة، عملية أمنية واسعة في بلدة سينزيج جنوب غربي البلاد، بعد تقارير عن احتجاز رهائن عقب محاولة سطو على بنك.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادث بدأ صباحا، عندما وصلت سيارة مصفحة لنقل الأموال إلى فرع بنك في وسط البلدة، قبل أن يتطور الموقف سريعا، ما استدعى تدخلا أمنيا واسعا، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وأفادت السلطات بأنها تعتقد أن "عدة مشتبه بهم ورهائن" ما زالوا داخل المبنى، بينهم سائق السيارة المصفحة التي كانت تنقل أموالا، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية حفاظاً على سير العملية.

وأفادت صحيفة "بيلد" بأن وحدات خاصة من الشرطة انتشرت في محيط المكان بعد وقت قصير من وصول العناصر إلى الموقع، فيما شوهدت مروحية تابعة للشرطة تحلق فوق وسط البلدة.

وقالت الشرطة إنه تم اتخاذ إجراءات واسعة لتطويق المنطقة ضمن العملية الأمنية.

وأكدت السلطات عدم وجود خطر مباشر على السكان خارج محيط الطوق الأمني، داعية الأهالي إلى الابتعاد عن المنطقة وعدم تداول معلومات غير مؤكدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.