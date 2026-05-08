القيادة المركزية الأمريكية: منع 70 ناقلة من دخول أو مغادرة موانئ إيران

قالت القيادة المركزية الأمريكية، ‌إن قواتها منعت أكثر من 70 ناقلة ⁠من دخول أو مغادرة الموانئ الإيرانية اليوم الجمعة.

وأضافت في منشور على إكس: "تستطيع ‌هذه ⁠السفن التجارية نقل أكثر من 166 مليون ⁠برميل من النفط الإيراني بقيمة ⁠تقدر بأكثر من ⁠13 مليار دولار".

وفي وقت سابق، رجّح وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، أن تكون إيران قلّصت إنتاجها اليومي من النفط بنحو 400 ألف برميل.

وأضاف رايت، في حوار مع شبكة "فوكس نيوز"، بأنه من المتوقع أن تواصل إيران خفض منتوجها النفطي مع استيفاء طاقتها التخزينية.

وكان وزير النفط الإيراني محسن نجاد أكد في وقت سابق أن تصدير بلاده للنفط "كان جيدا ولم ينخفض طيلة أيام الحرب"، وفق ما نقلت وكالة إرنا الإيرانية للأنباء.

وتنتج إيران حوالي 3.3 ملايين برميل من النفط يوميا، في المركز الثالث بين دول منظمة أوبك المصدّرة للنفط.