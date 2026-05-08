وزير خارجية عمان: مباحثات الرئيس السيسي والسلطان هيثم بن طارق عكست قوة علاقات البلدين

أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، متانة العلاقات بين مصر والسلطنة، وذلك في معرض تعليقه على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مسقط.

وقال البوسعيدي عبر حسابه على منصة إكس: «المباحثات التي جرت بين حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي عكست قوة العلاقات العمانية المصرية والثقة المتبادلة بين البلدين».

وأضاف: «المباحثات أكدت على نهج التعاون البناء والتشاور الدائم في كل ما من شأنه أن يعود بمزيد من المنافع والمصالح المشتركة ويساند جهود توطيد أمن واستقرار المنطقة».

حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ، يعقدان بقصرِ البركة العامر لقاءً أخويًّا خاصًّا ، تم خلاله بحث عدد من القضايا التي تشهدُها المنطقة ، وتداعياتها السياسية والاقتصادية والأمنية ، كما تم… pic.twitter.com/0UAUFgOkTh — وزارة الخارجية (@FMofOman) May 7, 2026

وكان الرئيس السيسي قد أجرى أمس الخميس، زيارة أخوية إلى سلطنة عُمان استغرقت عدة ساعات، التقى خلالها بالسلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السلطان هيثم بن طارق كان في استقبال الرئيس السيسي عند وصوله إلى المطار السلطاني الخاص بمسقط، قادماً من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور السفير ياسر شعبان، سفير مصر لدى سلطنة عُمان، وأعضاء السفارة المصرية في مسقط.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الزعيمين عقدا جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين، أعقبها لقاء ثنائي مغلق، ثم مأدبة عشاء عمل على شرف الرئيس السيسي.

وخلال المباحثات، جدد الرئيس السيسي تأكيد دعم مصر وتضامنها الكامل مع سلطنة عُمان في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، مشدداً على حرص مصر على الحفاظ على استقرار السلطنة والدول العربية وصون سيادتها وأمنها ومقدرات شعوبها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السلطان هيثم بن طارق رحب بزيارة الرئيس السيسي، مؤكداً عمق الروابط التاريخية والوثيقة التي تجمع بين مصر وسلطنة عُمان، وما يربط الشعبين من أواصر المودة والأخوة.

وتناولت المباحثات كذلك مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث شدد الزعيمان على أهمية دعم الجهود الرامية لتسوية الأزمة الراهنة بالمنطقة عبر المفاوضات، واحتواء التوتر وعدم التصعيد لتجنيب المنطقة المزيد من عدم الاستقرار فضلا عن التداعيات الوخيمة التي سوف تطول الجميع.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس رفض مصر القاطع لأي تهديد يمس أمن وسيادة الدول العربية، باعتبار أن أمنها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، ومشدداً على وحدة المصير العربي المشترك.

من جانبه، أعرب السلطان هيثم بن طارق عن تقديره البالغ لموقف مصر الثابت ودعمها المتواصل لأمن واستقرار الدول العربية، مثمناً الدور المصري الفاعل في جهود التهدئة بالشرق الأوسط.

وأوضح المتحدث الرسمي أن المباحثات تطرقت إلى علاقات التعاون الثنائي بين مصر وسلطنة عُمان، حيث أعرب الزعيمان عن ارتياحهما للمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين، واتفقا على مواصلة العمل المشترك للارتقاء بها إلى آفاق أرحب، بما يعكس عمق الروابط الأخوية بين الشعبين.