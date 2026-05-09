قوات الاحتلال تستهدف رجلا وطفلته في لبنان بـ3 غارات متتالية رغم محاولتهما الابتعاد

قالت وزارة الصحة اللبنانية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة من مسيرة على دراجة نارية كان يستقلها شخص من الجنسية السورية مع ابنته الطفلة البالغة من العمر 12 عامًا.

وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة في بيان، اليوم السبت، أن «الشخص وابنته عندما تمكنا من الابتعاد عن مكان الاستهداف، عاودت المسيرة الضرب للمرة الثانية فاستشهد الوالد على الفور».

وأضاف: «لما ابتعدت الطفلة 100 متر، عاودت المسيرة استهدافها للمرة الثالثة بشكل مباشر، ما أدى إلى إصابتها «بجروح بالغة».

وفي وقت لاحق، أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، استشهاد الطفلة السورية متأثرة بجراحها في مستشفى الرئيس نبيه بري الحكومي في النبطية، بعد استهدافها صباح اليوم مع والدها في 3 غارات نفذتها مسيرة عليهما.

ونوهت الصحة اللبنانية، في بيانها أنها «تشجب الاستهداف الهمجي والعنف المتعمد ضد المدنيين والأطفال في لبنان، في مسلسل مفتوح للخروقات الخطرة للقانون الإنساني الدولي».

وفي سياق متصل، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات قبل ظهر السبت، على سيارة بالقرب من مدرسة «ثانوية محمد سعد» بين برج رحال والعباسية، في قضاء صور ما أدى إلى سقوط 3 ضحايا كانوا يستقلون السيارة.

وشن غارة أخرى على بلدة الزرارية في صور بعد أن كان أنذر سكانها صباح السبت، بإخلاء المنازل.

وأغار على دراجة نارية في حاريص قضاء بنت جبيل، وعلى معروب، وباريش، وطيردبا في صور، وعلى منزل في بلدة برج رحال في قضاء صور.

ونفذت مروحية إسرائيلية من نوع «أباتشي» حملة تمشيط بالرشاشات في اتجاه أطراف بلدة دير سريان.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على حي الجامعات في مدينة النبطية، ومحيط بلدة حاريص وعلى بلدة كفرا (قضاء بنت جبيل) بصاروخين. وأغارت مسيرة على بلدة المنصوري (قضاء صور).