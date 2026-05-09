أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، السبت، استشهاد 4 فلسطينيين وانتشال جثمان خامس خلال 48 ساعة، ما يرفع حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 إلى 72 ألفا و736 شهيدا.

وقالت في بيان إحصائي، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 48 ساعة "4 شهداء جدد وانتشال جثمان، و15 مصابا".

ولم توضح ملابسات سقوط الضحايا، فيما تأتي هذه المعطيات مع استمرار الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر 2025، عبر القصف وإطلاق النار، ما يؤدي إلى استشهاد وإصابة مدنيين.

وأضافت الوزارة أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ بدء سريان الاتفاق ارتفعت إلى "850 شهيدا و2433 مصابا"، إضافة إلى انتشال 770 جثمانا من تحت الأنقاض ومن الشوارع.

وبذلك، ارتفعت الحصيلة الإجمالية لضحايا الإبادة الإسرائيلية إلى "72 ألفا و736 شهيدا و172 ألفا و535 مصابا"، وفق الوزارة.

وأشارت إلى إضافة 103 شهداء إلى الإحصائية التراكمية بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من "لجنة اعتماد الشهداء" منذ بداية مايو الجاري.

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، وخلفت دمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.