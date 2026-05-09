رفضت السلطات التركية تجديد إقامة قيادي بارز في جماعة الإخوان، وألزمته بمغادرة أراضيها.

وأفادت معلومات موقعي «العربية.نت» و«الحدث.نت»، اليوم السبت، بامتناع أنقرة عن تمديد إقامة القيادي «س. ع»، إثر تورطه في جمع تبرعات غير قانونية، والتعامل مع جهات خارجية وإيران، فضلًا عن نزاعات مع قيادي آخر يدعى «م. أ» حول أصول مالية واستثمارات تابعة للتنظيم.

وأشارت المعلومات إلى أن دولتين امتنعتا عن استقبال القيادي عقب مغادرته تركيا، بينما سعت الجماعة لإيجاد وجهة ثالثة تستضيفه، لا سيما بعد شمول قرار المغادرة أفراد أسرته.

وأوضحت أن القيادي المذكور، وهو من مواليد مدينة المنصورة عام 1955، كان تولى منصب مستشار وزير إبان فترة حكم الإخوان في مصر.

الاستيلاء على 200 ألف دولار

أتى ذلك، بعدما واجه القيادي قبل أسابيع، اتهامات بالنصب والاستيلاء على مبلغ 200 ألف دولار من أحد زملائه، بدعوى تأسيس مدرسة خاصة في مدينة إسطنبول، لكنه تعنت في تنفيذ المشروع أو إعادة الأموال.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«العربية.نت» و«الحدث.نت» عن محاولات فاشلة لقيادات في الجماعة لتسوية النزاع وديًا، ما دفع المتضرر لتصعيد الأمر إلى قيادة «جبهة لندن» واللجوء إلى القضاء التركي.

يذكر أن الاتهامات المتبادلة بالسرقة والاختلاس بين العناصر الإخوانية المقيمة خارج مصر، تفاقمت خلال الأعوام الماضية، في وقت يواجه فيه شباب التنظيم أزمات مالية حادة.

كما عانت جماعة الإخوان هزات تنظيمية عنيفة منذ عام 2019، إثر تسريبات صوتية كشفت تورط قادة في فضائح مالية واستيلاء على التبرعات لشراء عقارات فارهة بأسماء ذويهم في تركيا وخارجها.