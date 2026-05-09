رئيس الوزراء اللبناني يصل إلى دمشق على رأس وفد وزاري لبحث ملفات السجناء والحدود والنازحين

وصل رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام السبت، إلى العاصمة السورية دمشق على رأس وفد وزاري.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن الزيارة تهدف إلى تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصاد والنقل والطاقة.

ويضم الوفد المرافق لسلام، نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، ووزير الطاقة والمياه جوزيف الصدي، ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ومستشارة رئيس مجلس الوزراء السفيرة كلود الحجل.

ويناقش سلام خلال الزيارة مع السلطات السورية ملفات السجناء وضبط الحدود والمعابر غير الشرعية، وملف النازحين السوريين في لبنان.

كما وتتصدر الملفات الاقتصادية والتجارية المحادثات، لا سيما قضايا الترانزيت والمعابر واستجرار الطاقة، إضافة إلى أزمة الشاحنات اللبنانية ومنعها من العبور الحر داخل الأراضي السورية.

ومن المتوقع أن يناقش الوفدان تعزيز ضبط المعابر الرسمية، خصوصًا معبر المصنع، إلى جانب مشروع استجرار الكهرباء عبر اتفاق ثلاثي بين لبنان وسوريا والأردن.

كما يبحث الجانبان ملف الحدود والتحديات الأمنية المشتركة، وسط حديث عن أنفاق عسكرية ومعابر غير شرعية وعمليات تهريب سلاح على الحدود اللبنانية السورية.