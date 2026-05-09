البحرين: القبض على 41 شخصا ضمن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني

قالت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم السبت، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر «ولاية الفقيه».

وأضافت في بيان، أن الكشف جاء بناءً على ما أسفرت عنه التحريات والتقارير الأمنية، وما أثبتته التحقيقات السابقة التي تمت بمعرفة النيابة العامة في قضايا التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الإيراني.

ولفتت إلى «القبض على 41 شخصًا من التنظيم الرئيسي»، قائلة إنه «جارٍ استكمال الإجراءات القانونية بحقهم، في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث والتحري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال هذا التنظيم وارتكاب أعمال مخالفة للقانون».

وقبل أيام، ذكرت وزارة الداخلية بالبحرين إنها تجري مراجعة أمنية وقانونية شاملة بجانب إعلانها دراسة الجرائم والممارسات غير القانونية التي حدثت في أثناء الهجمات الإيرانية ضد البلاد، مثل جرائم التخابر مع الحرس الثوري الإيراني، بجانب اصطفاف بعض المشرعين في البرلمان البحريني إلى جانب من وصفهم العاهل البحريني بـ«الخونة».

وشملت المراجعة الجديدة التي أعلنت عنها الداخلية البحرينية دراسة الجرائم والممارسات غير القانونية، مثل استغلال تيارات فكرية ودينية لمنصات إعلامية ومنابر ومؤسسات اجتماعية وخيرية وتعليمية، شملت مدارس ورياض أطفال، في بث مفاهيم مغلوطة وتوظيفها لتعميق تأثير هذا الفكر المتطرف بأبعاده السياسية وتحت غطاء ديني في مفاصل العمل المجتمعي، إذ «يأتي ارتكاب هذه الأعمال غير القانونية في الوقت الذي تقدم الدولة كل الخدمات وأشكال الرعاية لجميع المواطنين».