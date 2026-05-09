مستوطنون يصيبون فلسطينيين ويحرقون مركبة بالضفة الغربية

أُصيب فلسطينيان، حالة أحدهما وُصفت بالخطيرة، وتعرضت مركبة للحرق، السبت؛ في سلسلة اعتداءات نفذها مستوطنون إسرائيليون في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة.

وقالت منظمة "البيدر" الحقوقية، في بيان، إن "مليشيات من المستوطنين هاجمت منطقة البلقاء شمال مدينة أريحا (شرق)، واعتدت على المواطنين داخل منازلهم".

وأوضحت المنظمة أن "الهجوم أسفر عن إصابة المواطن محمد أحمد غوانمة إصابة بالغة في الرأس، بعد اقتحام منزله والاعتداء عليه، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".

ووسط الضفة، قالت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) إن مستوطنين أضرموا النار في مركبة فلسطينية قرب قرية الطيبة شرق مدينة رام الله.

وأضافت أن مستوطنين "يواصلون اعتداءاتهم على تجمع أبو فزاع كراميلو شرق قرية الطيبة عبر محاصرته والاعتداء على ممتلكات الأهالي ومزروعاتهم، في تصعيد يستهدف تهجير السكان".

وجنوبي الضفة، قال أسامة مخامرة، الناشط في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية بمسافر يطا جنوب مدينة الخليل (جنوب)، إن مستوطنين اعتدوا على مزارع فلسطيني خلال وجوده في أرضه.

وأضاف أن المواطن محمد الحمامدة كان يحصد المحاصيل في منطقة تل ماعين شرق بلدة يطا، عندما هاجمه عدد من المستوطنين، "فأصيب بجروح ورضوض وتلقى علاجا ميدانيا".

وخلال أبريل الماضي، نفذ المستوطنون 540 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس، وفق تقرير شهري لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، تراوحت بين "العنف الجسدي المباشر، واقتلاع الأشجار، وإحراق الحقول، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، والاستيلاء على الممتلكات، إلى جانب هدم المنازل والمنشآت الزراعية".

وتشهد الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تصاعدا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، بما يشمل اقتحامات واعتقالات وإطلاق نار واستخداما مفرطا للقوة، بالتوازي مع اعتداءات متزايدة ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ومنذ أكتوبر 2023، خلفت اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، 1155شهيدا فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.