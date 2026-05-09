الصحة الفلسطينية: وفاة 50 من مرضى الثلاسيميا في غزة

أعلنت الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، وفاة 50 من مرضى الثلاسيميا خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت صحة غزة، في بيان صحفي اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للثلاسيميا، إن مرضى الثلاسيميا في قطاع غزة يواجهون ألما مضاعفا حوَل حياتهم من رحلة علاج إلى معركة بقاء يومية.

وأضافت أن نقص الأدوية التخصصية، وشُح مواد الفحص المخبري، ونقل الدم، وندرة وحدات الدم، وتدمير المراكز الطبية التخصصية، والظروف الاجتماعية، والنزوح المتكرر، عوامل قاهرة تهدد حياتهم، مشيرة إلى أن 50 مريضا توفوا خلال الحرب من أصل 334 مريضا، منهم 47 حالة غادرت القطاع.

وأوضحت أنه تم رصد 237 مريض ثلاسيميا في غزة، منهم 52 حالة أقل من 12 عاما، و185 حالة فوق 12 عاما، لافتة إلى أن تدمير البنية التحتية للمختبرات وعدم توفر أجهزة الفحص المخبري لإجراء الفحوصات الوقائية والتشخيصية والعلاجية، يُنذر بظهور جيل جديد من الإصابات غير المشخصة، ما ينسف عقودا من العمل الوقائي.

ودعت الصحة في غزة المنظمات الصحية الدولية إلى التركيز على معاناة هؤلاء المرضى المحاصرين بظروف قاتلة تُبدد التوجهات العالمية للوقاية من المرض.



