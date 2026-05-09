البرلمان الإيراني يعلن عقد أول جلسة له منذ بدء الحرب غدا عبر الإنترنت

أعلن المتحدث باسم البرلمان الإيراني عباس كودرزي، عن عقد أول جلسة للمجلس غدًا الأحد، عقب حرب الـ40 يومًا، وذلك عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» لمناقشة الأوضاع الاقتصادية.

وقال المتحدث في تصريحات، نقلتها وكالة «إرنا»، اليوم السبت: «تعقد الجلسة العلنية للبرلمان غدا الأحد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك التزامًا بالتدابير المعلنة وبناء على الظروف الراهنة، حيث سيناقش النواب الأبعاد المختلفة للاضطرابات الأخيرة في السوق والهواجس المعيشية للمواطنين».

وعقدت آخر جلسة علنية للبرلمان الإيراني في 16 فبراير الماضي قبل اندلاع الحرب، وانتهت بمناقشة تعديلات مشروع قانون الموازنة للعام الإيراني الجديد.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، تأجلت جلسات البرلمان مع بدء الحرب؛ بسبب الظروف الأمنية.

ولا تظهر مؤشرات على اقتراب الولايات المتحدة وإيران اليوم السبت من إنهاء الحرب بينهما، بعد أن تبادل الطرفان إطلاق النار في الخليج وسط وقف إطلاق نار هش، في حين خلص تحليل استخباراتي أمريكي ‌إلى أن طهران قادرة على الصمود في وجه حصار بحري لعدة أشهر.

وشهدت الأيام القليلة الماضية أكبر تصعيد في القتال داخل مضيق هرمز وحوله منذ بدء وقف إطلاق النار قبل شهر، فيما تعرضت الإمارات لهجوم جديد أمس الجمعة.

وتنتظر واشنطن رد طهران على اقتراح أمريكي من شأنه إنهاء الحرب رسميًا، قبل إجراء محادثات حول قضايا أكثر تعقيدًا، مثل البرنامج النووي الإيراني.

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو أمس الجمعة، خلال زيارة إلى روما إن الولايات المتحدة تتوقع ردًا خلال ذلك اليوم، لكن متحدثا باسم وزارة الخارجية الإيرانية قال إن بلاده لا تزال تدرس كيفية الرد.