بلومبرج: انقطاع الإنترنت في إيران يفرض ضغوطاً شديدة على الشركات الخاصة ويهدد بعمليات تسريح واسعة

تواجه الشركات في إيران أزمة متفاقمة تهدد بعمليات تسريح جماعي وإغلاق واسع للأعمال، وسط تواصل انقطاع الإنترنت لليوم الـ70.
وقالت "بلومبرج"، إن الانقطاع المطول للإنترنت يفرض ضغوطاً شديدة على القطاع الخاص، إذ يحذر أصحاب الأعمال ومسئولو الصناعة من أنه قد يؤدي إلى تسريحات واسعة وإغلاق شركات.
وذكر أمير، وهو مالك شركة ملابس في طهران توظف بين 50 و60 عاملاً، أن "موجة تسريح العمال، والصدمة الاقتصادية، والركود الذي نشهده الآن، سببه الأساسي الحصار الرقمي وليس القصف".
وطلب أمير عدم الكشف عن اسمه الكامل بسبب حساسية الموضوع وخوفه من استهدافه من قبل السلطات، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.