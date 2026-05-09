عون يؤكد تضامن لبنان مع الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها

تلقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نظيره اللبناني جوزاف عون، جدد خلاله إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في دولة الإمارات.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، أكد عون، خلال الاتصال تضامن لبنان مع الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها، وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.

وبحث الجانبان خلال الاتصال، العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون خاصة التنموي والحرص على مواصلة دعمه وتطويره، بما يعود بالنماء والازدهار على شعبيهما الشقيقين.

وتطرق الاتصال إلى مستجدات الشأن اللبناني والمساعي المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار في لبنان، وثمن الرئيس جوزاف عون، مواقف دولة الإمارات الأخوية الأصيلة الداعمة لسيادة لبنان ووحدة أراضيه وتحقيق تطلعات شعبه نحو الأمن والاستقرار.

كما استعرض الجانبان خلال الاتصال التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين في هذا السياق، أهمية العمل على تعزيز أسباب الاستقرار والأمن والدفع تجاه مسار السلام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها وتنمية دولها وازدهارها. ‏

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت، صباح الجمعة، أنها تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية.

وقالت الوزارة في بيان إن أصواتًا سُمعت في أنحاء البلاد نتيجة «عمليات اعتراض مستمرة للصواريخ والطائرات المسيرة»، داعية الجمهور إلى التزام الهدوء واتباع تعليمات السلامة والأمن الصادرة عن الجهات المختصة.

من جانبها، أدانت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأكدت مصر أن استمرار وتكرار هذه الاعتداءات يمثلان انتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات الشقيقة، وخرقا صريحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن كونه تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة، وتصعيدا مرفوضا يقوض جميع المساعي الإقليمية والدولية الرامية لخفض التصعيد وإرساء دعائم الاستقرار في المنطقة.

وجددت مصر تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وصون مقدراتها.