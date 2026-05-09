صحة غزة: 4 شهداء و15 إصابة جراء عدوان الاحتلال آخر 48 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية: 5 شهداء (4 شهداء جديد، و1 شهيد انتشال)، و15 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 850 شهيدًا، و2433 إصابة، و770 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأشارت إلى ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 72 ألفًا و736 شهيدًا، و172 ألفًا و535 إصابة.

وأفادت بإضافة عدد 103 شهداء للإحصائية التراكمية، بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من لجنة اعتماد الشهداء منذ بداية شهر مايو.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ212 تواليًا، عبر القصف المدفعي وإطلاق النيران واستهداف المدنيين في مناطق عدة بالقطاع.

وأفادت مصادر محلية بأنَّ دبابات الاحتلال أطلقت النار بشكل مكثف شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، تزامنًا مع قصف مدفعي في مناطق أخرى من المدينة.

كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار غربي مدينة خان يونس. وقصفت مدفعية الاحتلال شرقي مخيم البريج ومدينة غزة فجر اليوم.

والليلة الماضية، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، ما أدى إلى عدد من الإصابات.