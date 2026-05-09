قصف إسرائيلي يدمر منازل بمخيم الشاطئ بغزة ويشرد عشرات العائلات

أعاد قصف جوي إسرائيلي استهدف حيا سكنيا مكتظا بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، مساء الجمعة، إلى أذهان الفلسطينيين مشاهد الدمار الواسع الذي عاشوه خلال الإبادة الإسرائيلية، بعد أن تسبب في تشريد عشرات العائلات وتدمير منازل بالكامل أو إلحاق أضرار جسيمة بها.

ورصد مراسل الأناضول، صباح السبت، حالة الدمار الواسعة في محيط "دوار الشهداء" داخل المخيم، حيث تناثرت الأنقاض في كل مكان، وبدت منازل عدة مدمرة أو متضررة بشكل بالغ.

وقضت عشرات العائلات ليلتها في الشوارع أو لدى أقارب وجيران، في مشهد أعاد إلى ذاكرة الفلسطينيين أيام الإبادة الإسرائيلية التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 واستمرت عامين.

ووقع القصف بعد وقت قصير جدا من إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارات إخلاء فورية للمربع السكني المحيط بمنزل عائلة "الأضم".

وأسفر الهجوم عن إصابة 9 فلسطينيين، بينهم طفل، وفق ما أكده شهود عيان لمراسل الأناضول.

- هاجس التهجير يعود

يخشى سكان مخيم الشاطئ عودة سياسة تدمير الأحياء السكنية والتشريد الجماعي التي شهدوها خلال الإبادة، وذلك وسط تصاعد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.

والثلاثاء الماضي، أصدرت حركة حماس بيانا وصفت فيه الإجراءات الإسرائيلية بأنها "تصعيد إجرامي ممنهج" يهدف إلى مواصلة القتل ومنع تعافي قطاع غزة. ودعت الوسطاء والأمم المتحدة إلى الضغط على إسرائيل للالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار.

- شهادات ناجين: عدنا لنجد المنزل ركاما

في قلب الدمار، وقفت الفلسطينية صباح الفار أمام أنقاض منزلها المدمر، وقالت لمراسل الأناضول إنها غادرت المنزل مع عائلتها بشكل مفاجئ بعد تلقي إنذار إخلاء إسرائيلي، دون أن تتمكن من إخراج أي من مقتنياتها أو حتى أغراضها الشخصية.

وأضافت: "خرجنا في منتصف الليل خائفين، وعدنا لنجد المنزل ركاما".

وتابعت: "عشت ليلة من الرعب أعادت إلى ذاكرتي مشاهد الحرب والقصف الإسرائيلي المكثف".

وأردفت: "حاولنا الاحتماء بما تبقى من بيوتنا بعد توقف الحرب، لكن إسرائيل تلاحقنا في كل مكان".

ولفتت إلى أن "منزلي دُمر"، مضيفة: "لم يعد لدي منزل أو مأوى، لقد عدنا إلى نقطة الصفر".

وناشدت الفلسطينية الجهات المعنية توفير خيمة تؤويها وعائلتها بعد أن باتوا بلا مسكن.

وفي المنطقة نفسها، كان الشاب إيهاب النمنم يحاول انتشال ما تبقى من مقتنياته من تحت الركام.

وقال، إن الحي تعرض لغارتين جويتين عنيفتين أدتا إلى تدمير أكثر من 9 منازل بالكامل وإلحاق أضرار واسعة بعدد آخر من البيوت المجاورة.

وأضاف النمنم، أن عائلته قضت ليلتها في الشارع، قبل أن يضطر إلى توزيع أفراد أسرته على منازل الجيران بعد تدمير بيتهم، متسائلا عن مصيرهم وسط غياب مسكن يؤويهم.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 2007، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

وجرى التوصل لاتفاق وقف النار عقب عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، وخلفت ما يزيد على 72 ألف شهيد وأكثر من 172 ألف جريح فلسطيني.

ورغم الاتفاق، تواصل إسرائيل الإبادة بحصار وقصف يومي يُسفر عن شهداء وجرحى، كما تمنع إدخال كميات كافية من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل المجهزة إلى غزة.