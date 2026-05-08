جيش الاحتلال يُجبر عائلة فلسطينية على نبش قبر نجلها ونقل جثمانه

أجبرت القوات الإسرائيلية، مساء الجمعة، عائلة فلسطينية في محافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة على إخراج جثمان نجلها من قبره ونقله إلى مكان آخر، بحجة قرب المقبرة من مستوطنة إسرائيلية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية قولها إن مستوطنين شرعوا في حفر قبر شخص دفن في وقت سابق من اليوم داخل مقبرة قرية العصاعصة، تمهيدا لإخراج جثمانه.

وأضافت المصادر، أن الجيش الإسرائيلي وصل إلى المكان لاحقًا، وأجبر العائلة على إخراج الجثمان ونقله ودفنه في موقع آخر، بحجة قرب المقبرة من مستوطنة "ترسلة/صانور".

وذكرت "وفا" أن السلطات الإسرائيلية أعادت المستوطنين إلى المستوطنة المقامة على أراضي بلدة جبع في أبريل الماضي، بعد 20 عاما على إخلائها عام 2005.

وفي عهد رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون، وتحت وقع خسائر عسكرية متلاحقة، انسحبت إسرائيل من مستوطنات قطاع غزة ومستوطنات أخرى بالضفة بينها "صانور" عام 2005، ضمن خطة أحادية الجانب عُرفت آنذاك باسم "خطة الانسحاب" أو "فك الارتباط".

وأضافت "وفا" أن المستوطنين والجيش الإسرائيلي يقتحمون منذ ذلك الحين بلدتي جبع وسيلة الظهر في محافظة جنين بشكل متكرر، وينفذون اعتداءات بحق السكان.

كما أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي أخطر عدة محال تجارية على شارع جنين- نابلس، تعود ملكيتها لسكان بلدة جبع، بالهدم بدعوى قربها من المستوطنة.

وفي 29 أبريل الماضي، صدّقت السلطات الإسرائيلية، على إقامة 126 وحدة استيطانية في مستوطنة "صانور".

وتشهد الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تصاعدا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، بما يشمل اقتحامات واعتقالات وإطلاق نار واستخداما مفرطا للقوة، بالتوازي مع اعتداءات متزايدة ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ومنذ أكتوبر 2023، خلفت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين استشهاد ما لا يقل عن 1155 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.