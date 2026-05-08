استشهاد 5 أشخاص جراء قصف إسرائيلي جنوب لبنان

استشهد 5 أشخاص على الأقل في غارات جوية إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان، اليوم الجمعة، بينما أطلقت جماعة حزب الله، وابلا من الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل سقطت في مناطق مفتوحة دون أن تحدث إصابات.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارة إسرائيلية استهدفت قرية "طورا" جنوبي البلاد، قرب مدينة صور الساحلية، أسفرت عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين. ومن جهتها، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية باستشهاد مسعف تابع للدفاع المدني اللبناني في غارة أخرى قرب قرية كفر شوبا جنوب شرقي لبنان.

وجاءت هذه الغارات بعد ساعات من إصدار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية تحذيرا لأهالي 6 قرى في محافظة صور، من بينها طورا، بإخلائها.