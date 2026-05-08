هجوم سيبراني يستهدف نظاما تستخدمه آلاف المدارس والجامعات الأمريكية

توقف نظام تستخدمه آلاف المدارس والجامعات الأمريكية عن العمل يوم الخميس، خلال هجوم سيبراني، ما أحدث حالة من الفوضى بينما كان الطلاب يحاولون الاستعداد للامتحانات النهائية.

وقال لوك كونولي، محلل التهديدات في شركة الأمن السيبراني "إيميسوفت"، إن مجموعة اختراق تدعى "شايني هانترز" أعلنت مسئوليتها عن اختراق شركة "إنستركشر"، وهي الشركة المطورة لنظام إدارة التعلم "كانفاس".

وذكر كونولي أن مجموعة الاختراق نشرت عبر الإنترنت أن ما يقرب من 9 آلاف مدرسة في جميع أنحاء العالم قد تضررت، مع الوصول إلى مليارات الرسائل الخاصة والسجلات الأخرى.

وقالت شركة "أنستراكشير"، التي تدير خدمة كانفاس التي يستخدمها الطلاب لإجراء الاختبارات والحصول على الدرجات إنها اضطرت إلى تعليق البوابة بعد اختراق وقع في الأول من مايو من قبل "جهة تهديد جنائية"، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقالت متحدث باسم الشركة في بيان على البريد الالكتروني إن القراصنة استغلوا ثغرة في حساب خاص للمدرسين، حيث حصلوا على دخول غير مصرح به لبعض من مواقعه الالكترونية.

ولم يتضح ما إذا كان القراصنة قد حصلوا على معلومات حساسة أم لا.

ويُستخدم نظامها "كانفاس" لإدارة الدرجات وملاحظات المنهج الدراسي والواجبات ومقاطع فيديو المحاضرات وغيرها.

وبدأت الجامعات والمناطق التعليمية بسرعة في إخطار الطلاب وأولياء الأمور.