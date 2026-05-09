تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية

استقر معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في العاشرة مساء اليوم على ستاد 5 يوليو بالجزائر.

وتحوم الشكوك حول مشاركة خوان بيزيرا في المباراة بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة سموحة، إلى جانب صعوبة الدفع لمحمد شحاتة في التشكيل الأساسي نظرا للحالة النفسية التي يمر بها بعد وفاة والده وهو متواجد مع البعثة في الزمالك.

ومن المنتظر أن يكون تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل.

خط الوسط: أحمد ربيع – أحمد فتوح – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: شيكو بانزا – ناصر منسي – عدي الدباغ.