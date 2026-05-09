 تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية - بوابة الشروق
السبت 9 مايو 2026 10:18 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟
النتـائـج تصويت

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية

محمد ثابت
نشر في: السبت 9 مايو 2026 - 10:03 ص | آخر تحديث: السبت 9 مايو 2026 - 10:03 ص

استقر معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في العاشرة مساء اليوم على ستاد 5 يوليو بالجزائر.

وتحوم الشكوك حول مشاركة خوان بيزيرا في المباراة بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة سموحة، إلى جانب صعوبة الدفع لمحمد شحاتة في التشكيل الأساسي نظرا للحالة النفسية التي يمر بها بعد وفاة والده وهو متواجد مع البعثة في الزمالك.

ومن المنتظر أن يكون تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع:  محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل.

خط الوسط: أحمد ربيع – أحمد فتوح – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: شيكو بانزا – ناصر منسي – عدي الدباغ.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك