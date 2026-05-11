درويش وعبد اللطيف يحفّزان منتخب الناشئين من أجل تخطي إثيوبيا

خاض منتخبنا الوطني تحت 17 عامًا، بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، تدريباته اليوم على أحد ملاعب مدينة سلا في المغرب، استعدادًا لمواجهة منتخب إثيوبيا في الجولة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، الموافق 13 مايو الجاري.

وحرص عبد اللطيف على عقد جلسة مع اللاعبين قبل بداية التدريب، حثّهم خلالها على ضرورة الفوز في المباراة الأولى، باعتبارها مفتاح التأهل لكأس العالم وأولى خطوات النجاح في البطولة.

من جانبه، قال وليد درويش، رئيس البعثة وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على المنتخب، إن الجميع يثق في قدرة اللاعبين والجهاز الفني على تحقيق الفوز، والتأهل لكأس العالم، والمضي قدمًا في كأس الأمم الأفريقية.

ويعقد الجهاز الفني محاضرة بالفيديو للاعبين مساء اليوم، لشرح العديد من الجوانب الفنية المتعلقة بمواجهة إثيوبيا يوم الأربعاء المقبل.

يُذكر أن منتخب مصر يتواجد في المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات المغرب وتونس وإثيوبيا.