قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات العربية المتحدة تحمل رسائل، خاصة أنها تأتي في توقيت يشهد حالة من عدم الوصول لاتفاق، مع وجود مناوشات وتناقضات في التصريحات بين الطرفين الإيراني والأمريكي، ما يعكس احتمالات استئناف الحرب.

وأضاف "عاشور" عبر برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن إيران تؤكد قدرتها على قيادة حرب استنزاف، وأنها مازالت محتفظة بأدوات الردع، موضحًا أن الردع هنا ليس ضد الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة عبر أراضيها، وإنما عن طريق الإضرار بحلفائها.

ولفت إلى أن مشكلة إيران أنها ترى الخليج حليفًا للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، معتبرًا أن هذا كان سر توجيه الضربات للإمارات في ميناء الفجيرة من الجانب الإيراني، لتأكيد أن الخليج سيكون هدفًا مشروعًا حال استئناف الحرب، مؤكدًا أن هذا الأمر مرفوض بالنسبة لمصر.

وتابع أن ما تقوم به إيران تجاه الخليج يُعد “إرهاب دولة” ضد دولة ليست طرفًا في الحرب، ويمثل انتهاكًا صريحًا لقواعد ومبادئ القانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليمي.

واستكمل أن الموقف الرسمي المصري “مشرف وله بعد عقلاني” في الحفاظ على ثوابت الخارجية المصرية ومقومات الأمن القومي العربي، باعتبار أن أمن الخليج مرتبط بشكل مباشر بالأمن القومي المصري.

ولفت إلى أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي قد تكون مستهدفة من بعض الأطراف التي تسعى لتشويهها، عبر استغلال بعض الاتجاهات أو “التريندات” من أشخاص غير مسئولين، إلا أن الموقف المصري الرسمي يؤكد أن “العرب على قلب رجل واحد” ويرفض أي اعتداء أو تهديد للأمن القومي الخليجي، لارتباطه المباشر بأمن مصر القومي.



وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارة إلى الإمارات، استغرقت ساعات عدة، التقى خلالها بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.