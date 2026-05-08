بريطانيا تعتزم استدعاء سفير الصين بعد أحكام إدانة بتهمة التجسس

قال وزير الدولة البريطاني للأمن دان جارفيس، أمس الخميس، إن بريطانيا ستستدعي سفير الصين عقب ‌إدانة رجلين ‌بتهمة التجسس ‌لحساب ⁠هونج كونج، وبالتالي لصالح ⁠الصين.

وأضاف جارفيس في بيان أن "الأنشطة التي قام بها هذان الرجلان لصالح الصين تشكل ⁠انتهاكا لسيادتنا ولن ‌يتم ‌التهاون معها ‌أبداً"، وتابع "سنواصل محاسبة الصين ‌ومواجهتها مباشرة في شأن الأفعال التي تعرض سلامة الناس في ‌بلدنا للخطر"، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

ومضى قائلا: "لهذا السبب ستستدعي ⁠وزارة ⁠الخارجية السفير الصيني لتوضيح أن مثل هذه الأنشطة كانت، وستظل دائما، غير مقبولة على أراضي المملكة المتحدة".

وأدانت محكمة في لندن رجلين، أحدهما موظف في مصلحة الهجرة البريطانية، بتهمة التجسس لصالح هونغ كونغ باستهداف معارضين بارزين من دعاة الديمقراطية يقيمون في بريطانيا.

وأدين تشونج بيو "بيل" يوين، 65 سنة، وتشي ليونج "بيتر" واي، 40 سنة، ‌اللذان كانا ‌يعملان في قوة ‌الحدود ⁠البريطانية، بتهمة مساعدة جهاز ⁠مخابرات أجنبي من خلال مراقبة أهداف بين ديسمبر 2023 ومايو 2024.

وكان الرجلان، وكلاهما يحمل الجنسيتين الصينية والبريطانية، قد نفيا التهم ⁠الموجهة إليهما، في ‌حين اتهمت ‌السفارة الصينية في لندن بريطانيا بتلفيق ‌التهم ضدهما.

ويعتقد أنهما أول ‌شخصين يدانان بالتجسس لصالح الصين في بريطانيا، وفقا لما أوردته وسائل الإعلام المحلية. وسيصدر الحكم على واي ‌ويوين في وقت لاحق، ويواجهان عقوبة تصل إلى 14 ⁠عاماً ⁠في السجن.

وتشهد العلاقات بين بريطانيا والصين توترا منذ حملة الأمن القومي على الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي اتسمت بالعنف أحيانا في عام 2019 في هونج كونج، التي كانت تحت الحكم البريطاني لمدة 156 عاما، قبل أن تعود للسيادة الصينية منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.