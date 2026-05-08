تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات الجمعة، بانتهاك وقف إطلاق النار لمدة يومين أعلنته موسكو ليتزامن مع ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية.

وبحسب شبكة الشرق السعودية، قالت وزارة ⁠الدفاع الروسية إنها ‌أسقطت 264 طائرة بدون طيار أوكرانية في الساعات الأولى من صباح الجمعة. وقال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين إن العاصمة تعرضت لهجوم.

وذكر مسئولون روس أن منطقة بيرم في جبال الأورال تعرضت ⁠أيضا لهجوم بطائرات بدون طيار.

وأعلنت روسيا وقفا لإطلاق النار خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو، إذ تحتفل بانتصار الاتحاد السوفيتي السابق على ألمانيا النازية وتقيم عرضا عسكريا في موسكو.

وحذرت روسيا من أن أي محاولة أوكرانية لتعطيل الاحتفالات ستقابل بتكثيف الضربات الصاروخية على كييف، وطلبت موسكو ⁠من الدبلوماسيين الأجانب مغادرة العاصمة الأوكرانية تحسبا لأي رد محتمل.

وقالت وزارة ⁠النقل ‌الروسية إن عمليات 13 ⁠مطارا في جنوب ⁠روسيا توقفت بسبب هجوم بطائرة بدون طيار، مشيرة إلى "تعليق العمليات مؤقتا ⁠في المركز الإقليمي في روستوف أون ‌دون، الذي يدير حركة ⁠الطيران في جنوب روسيا، بعد ⁠أن ‌ضربت طائرة مسيرة أوكرانية ‌المبنى الإداري لفرع الملاحة الجوية لجنوب روسيا".