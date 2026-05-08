ناقلة نفط تصل إلى كوريا الجنوبية بعد مرورها عبر مضيق هرمز

ذكرت شركة كورية جنوبية لتكرير النفط، أن ناقلة نفط ترفع علم مالطا تحمل مليون برميل من النفط الخام وصلت إلى قبالة الساحل الغربي لكوريا الجنوبية اليوم الجمعة، بعد مرورها عبر مضيق هرمز في منتصف أبريل.

ومثل الكثير من الدول الآسيوية، تستورد كوريا الجنوبية الكثير من نفطها الخام من الشرق الأوسط. وتردد أن أحدث شحنة والتي تبلغ مليون برميل تساوي ما بين 35 و50% من استهلاك كوريا الجنوبية اليومي من النفط الخام

وذكرت شركة "إتش.دي هيونداي أويل بنك" أن ناقلة النفط أوديسا وصلت صباح اليوم الجمعة إلى المياه قبالة مدينة سيوسان الساحلية الغربية في كوريا الجنوبية، بعد أسابيع من مرورها عبر مضيق هرمز خلال فترة محادثات وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة.

ومن المقرر أن ترسو ناقلة النفط قبالة منشأة الرسو البحرية التابعة للشركة في وقت لاحق من اليوم الجمعة لتفريغ حمولتها من النفط الخام.