وكالة تسنيم: توقف الاشتباكات في مضيق هرمز بين الجيش الإيراني وقوات أمريكية مع احتمال تجددها

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الجمعة، بتوقف الاشتباكات المتقطعة في مضيق هرمز بين الجيش الإيراني وقوات أمريكية، مع احتمال تجددها.

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء شبه الرسمية أن المواجهات توقفت حاليا في مضيق هرمز.

وأضافت أن القوات المسلحة الإيرانية سترد في حال حاولت سفن تابعة للبحرية الأمريكية دخول الخليج أو قامت بـ"مضايقة" السفن الإيرانية، ما يبقي احتمال استئناف الاشتباكات قائما.

وفي وقت سابق الجمعة، أفادت وكالة "فارس" بوقوع اشتباكات جديدة بين الجيش الإيراني وقطع حربية أمريكية في مضيق هرمز.

ومساء الخميس، شهدت المنطقة تصعيدا عسكريا عقب هجوم أمريكي استهدف ناقلة نفط إيرانية، بحسب طهران، فيما أعلنت البحرية الإيرانية لاحقا استهداف سفن حربية أمريكية في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيرة انتحارية.

في المقابل، قالت الولايات المتحدة إنها ردت عبر تنفيذ هجمات على عدة مناطق على طول الساحل الجنوبي لإيران.

وأعلنت إيران أن الولايات المتحدة استهدفت مواقع مدنية، بينما ادعت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن القوات الإيرانية هاجمت سفنا حربية أمريكية أثناء عبورها مضيق هرمز "دون أي استفزاز"، وأن الرد الأمريكي جاء "دفاعا عن النفس".

وفي وقت لاحق، أفادت إيران بأنها اعترضت ناقلة نفط أجنبية وصادرتها، بدعوى أنها "استغلت الظروف الإقليمية للإضرار بصادرات النفط الإيرانية".