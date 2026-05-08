صور أقمار صناعية ترصد تسربًا نفطيًا واسعًا قرب جزيرة خرج الإيرانية

أظهرت صور التقطتها أقمار صناعية خلال الأيام الماضية ما يُشتبه في كونه تسربًا نفطيًا يغطي عشرات الكيلومترات المربعة من البحر قرب جزيرة خرج، التي تُعد المركز الرئيسي لصادرات النفط الإيرانية.

وأظهرت الصور، التي التقطتها أقمار برنامج كوبرنيكوس «سنتينل-1» و«سنتينل-2» و«سنتينل-3» خلال الفترة من 6 إلى 8 مايو، بقعة رمادية وبيضاء تغطي المياه غرب الجزيرة، في مشهد يرجح أنه ناجم عن تسرب نفطي.

وقال ليون مورلاند، الباحث في مرصد الصراع والبيئة، إن شكل البقعة يبدو متسقًا بصريًا مع النفط، مشيرًا إلى أنها تغطي مساحة تُقدّر بنحو 45 كيلومترًا مربعًا.

واتفق معه لويس جودارد، المؤسس المشارك لشركة داتا ديسك، مرجحًا أن تكون الصور بالفعل لبقعة نفطية، وربما الأكبر منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران قبل 70 يومًا.

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من الجيش الأمريكي أو البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في جنيف بشأن الصور.

وأوضح مورلاند أن سبب التسرب المحتمل ومصدره لا يزالان غير معروفين حتى الآن، لافتًا إلى أن الصور الملتقطة في 8 مايو لم تُظهر أي دليل على استمرار تسرب نشط.

وتُعد جزيرة خرج مركزًا لنحو 90% من صادرات النفط الإيرانية، التي تتجه النسبة الأكبر منها إلى الصين، فيما كانت القوات الأمريكية قد أعلنت سابقًا استهداف مواقع عسكرية في الجزيرة خلال الحرب.

وتفرض البحرية الأمريكية حصارًا على الموانئ الإيرانية في محاولة لمنع ناقلات النفط من الدخول والخروج، وسط اشتباكات متواصلة بين القوات الأمريكية والإيرانية في منطقة الخليج.

وأدت الحرب إلى تعطل حركة مئات السفن في الخليج، وتسببت في واحدة من أكبر موجات الاضطراب في إمدادات النفط الخام عالميًا، إلى جانب تأثيرات مباشرة على إمدادات المنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال.