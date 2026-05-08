وكالة فارس: اشتباكات متفرقة بين القوات الإيرانية والقطع البحرية الأمريكية في مضيق هرمز

أفادت وكالة وكالة فارس للأنباء، اليوم الجمعة، بوقوع اشتباكات متفرقة بين القوات المسلحة الإيرانية والقطع البحرية الأمريكية في منطقة مضيق هرمز، في تصعيد جديد للتوترات بالمنطقة.

وأضافت الوكالة الإيرانية أن الهجوم الأمريكي الذي استهدف، الليلة الماضية، سفينة شحن تقليدية أسفر عن إصابة 10 بحارة وفقدان 5 آخرين.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنه تم منع أكثر من 70 ناقلة من دخول أو مغادرة الموانئ الإيرانية، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن تلك السفن التجارية تستطيع نقل أكثر من 166 مليون برميل من النفط الإيراني، بقيمة تتجاوز 13 مليار دولار.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية، في منشور عبر منصة إكس، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تشديد الرقابة على حركة الملاحة المرتبطة بالنفط الإيراني.

وفي وقت سابق، رجّح كريس رايت أن تكون إيران قد خفضت إنتاجها اليومي من النفط بنحو 400 ألف برميل.

وأضاف رايت، في تصريحات لشبكة فوكس نيوز، أنه من المتوقع أن تواصل إيران تقليص إنتاجها النفطي مع اقتراب امتلاء طاقتها التخزينية.