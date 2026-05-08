وزير خارجية إيران: تقديرات المخابرات الأمريكية بشأن قدراتنا الصاروخية غير صحيحة

قال عباس عراقجي وزير خارجية إيران، إن تقديرات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بشأن مخزون إيران من الصواريخ وقدرتها على الإطلاق، والتي تشير إلى أنها تبلغ 75% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، غير صحيحة، مؤكدًا أن النسبة الحقيقية تصل إلى 120%، على حد قوله.

وأضاف عراقجي، في منشور عبر منصة إكس، أن إيران "لن تخضع أبدًا لضغوط واشنطن"، معتبرًا أن الولايات المتحدة تلجأ إلى "مغامرات عسكرية متهورة" كلما طُرح حل دبلوماسي، في إشارة إلى الاشتباكات التي وقعت الخميس بين القوات الإيرانية والأمريكية في مضيق هرمز.

وقال عراقجي: "في كل مرة يكون فيها حل دبلوماسي مطروحًا على الطاولة، تختار الولايات المتحدة مغامرة عسكرية متهورة. هل هي مجرد وسيلة ضغط فجة؟ أم نتيجة لجهة عرقلة تخدع الرئيس الأمريكي مرة أخرى وتدفعه نحو مستنقع جديد؟".

وتابع: "أيًا تكن الأسباب، فالنتيجة واحدة: الإيرانيون لا يرضخون للضغوط أبدًا".

وكان مسؤول أمريكي مطلع على تقييمات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) قد قال لصحيفة واشنطن بوست إن إيران ما زالت تمتلك نحو 75% من منصات الإطلاق المتحركة التي كانت بحوزتها قبل الحرب، إضافة إلى نحو 70% من مخزونها الصاروخي قبل اندلاع النزاع.

وأضاف المسؤول أن هناك مؤشرات على أن النظام الإيراني تمكن من تشغيل معظم منشآت التخزين تحت الأرض، وإصلاح بعض الصواريخ المتضررة، فضلًا عن استكمال تجميع صواريخ جديدة كانت شبه جاهزة عند بدء الحرب.