العراق: الصدر يدعو لتحويل الفصائل المسلحة إلى تشكيل إنساني للمعونات

دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، الحكومة العراقية الجديدة إلى تحويل الفصائل العراقية المسلحة إلى تشكيل إنساني باسم "جند الشعائر الدينية" مرتبط بهيئة الحج والعمرة، يمارس نشاطه في الإغاثة والمعونات الإنسانية.

وقال الصدر، في تدوينة على موقع "إكس": "إن من يرفض منهم هذا التشكيل فيعتبر خارجا عن القانون، وإن فعلوا فأنا على استعداد لحل لواء اليوم الموعود وتسليم سرايا السلام إلى القائد العام للقوات المسلحة، وعلى الجميع فعل ذلك بأسرع وقت ممكن".

ودعا الصدر رئيس الحكومة العراقية الجديدة إلى "عدم الاستعانة بـ(خلطة العطار) في تشكيل الكابينة الوزارية، وإبعاد كل من له جناح مسلح منها إبعادا تاما، وتشكيل حكومة تلبي مطالب الشعب، والعمل الدئوب والحقيقي من أجل استقلالية العراق من كل التدخلات الخارجية".

وجدد الزعيم الشيعي "رفض وجود أي فرد من التيار الشيعي الوطني (التيار الصدري) في الكابينة الوزارية، ولا يمثلنا أي وزير منهم".

كان الزعيم العراقي الشيعي مقتدى الصدر قد دعا العام الماضي إلى حل المليشيات المسلحة في العراق، وتسليم السلاح إلى الدولة وتقوية القوات العسكرية والأمنية في البلاد.